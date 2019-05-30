17:08

В Агентстве по инновациям состоялась встреча министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде и посла США в Азербайджане Ли Литценбергера. На встрече послу была предоставлена информация о деятельности агентства. Дипломат ознакомился с лабораториями, центрами бизнес-инкубации и акселерации Агентства по инновациям.

Затем прошла встреча с местными стартаперами и представителями американских ИТ-компаний в Азербайджане. Состоялся обмен мнениями о намеченной работе по развитию сферы инноваций и высоких технологий в Азербайджане и планах на будущее. Также были затронуты перспективы расширения сотрудничества местных стартапов с американскими акселераторами и инвесторами.

Посол Литценбергер подчеркнул, что до сегодняшнего дня в США на основе программы обмена побывало более 6 тысяч азербайджанцев, и эту цифру нельзя считать удовлетворительной. «Думаю, что в Азербайджане имеется большой потенциал для развития инновационной экосистемы. Количество программ обмена должно быть увеличено. Подобные программы содействует развитию сотрудничества между двумя странами. Из-за ограниченности бюджета посольства мы хотели бы, чтобы частные компании стали спонсорами таких программ», – заявил дипломат. Посол отметил, что компаниям-членам Американской торговой палаты уже представлены предложения по поводу спонсирования ими деятельности по обмену.

Говоря о создании Агентства по инновациям, министр Рамин Гулузаде сказал, что по инициативе руководства страны в Азербайджане формируется инновационная инфраструктура: «В мире сфера информационно-коммуникационных технологий динамично развивается. Эта сфера является одной из приоритетных и для нашей страны и постоянно находится в центре внимания Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева». По словам министра, для обеспечения устойчивого развития страны в соответствии с определенной главой государства политикой, ведется ускоренное развитие ненефтяного сектора, в том числе сферы информационно-коммуникационных и высоких технологий.