Биткоин признали бесполезным

Стремительный рост курса биткоина за последний месяц отвлекает внимание от главного — его почти никто не использует как платежное средство, пишет Bloomberg.

Согласно данным, полученным от нью-йоркского блокчейн-стартапа Chainalysis, в первые четыре месяца 2019 года было совершено лишь 1,3 процента покупок от общего числа финансовых транзакций с использованием биткоина.

То есть за время бума и спада предыдущих двух лет практически ничего не изменилось. Отмечается, что во время пика крипто-пузыря в конце 2017 года на торговую активность биткоина пришлось лишь 1,5 процента.

«В экономической активности биткойна по-прежнему преобладают биржевые торги. Это говорит о том, что основной сценарий использования биткойна остается спекулятивным», — считает Ким Грауэр, старший экономист Chainalysis.

Ранее сообщалось, что курс биткоина достиг максимума с мая 2018 года. На пике торгов 27 мая стоимость криптовалюты достигала отметки в 8,9 тысячи долларов.

С ноября по декабрь 2017 года стоимость биткоина выросла с 8 тысяч долларов до 20 тысяч, однако к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. В декабре 2018 года криптовалюта установила годовой минимум, опустившись до отметки 3,2 тысячи доллара.