Трамп принял предложение Эрдогана по С-400

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию совместной рабочей группы в связи с приобретением турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает NTV со ссылкой на источник.

По словам источника, глава Соединенных Штатов положительно отнесся к идее турецкого лидера.

До этого Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать рабочую группу по ЗРК С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. При этом президент Турции подчеркнул, что страна приняла окончательное решение по покупке С-400.

Лидеры двух государств договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии.

В свою очередь, Соединенные Штаты считают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и грозят Турции санкциями за их приобретение.