Россияне говорят о проблемах между Россией и Арменией
На саммите в Астане в честь пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал развивать и расширять союз пяти постсоветских стран, заявив, что «ЕАЭС планомерно развивается, открывая все новые возможности для бизнесов и экономик наших стран». То есть громогласно признал эффективность и привлекательность союза.
Между тем не кто иной, как Пашинян не единожды называл ошибкой присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу. Еще в бытность депутатом он голосовал против присоединения Армении к ЕАЭС, а не далее, как два года назад фракция «Елк» (что и означает «выход»), в которой Пашинян был лидером, инициировала обсуждение выхода страны из объединения. Он тогда заявил, что «Армения вступила в Союз «не добровольно, а вынужденно».
Однако став во главе армянского государства, Пашинян стал гораздо более осторожен в своих высказываниях и действиях и даже дал понять, что пока не собирается торпедировать Евразийский союз изнутри. «Если мы считаем, что это неправильное решение, это не значит, что для исправления ошибки нужно делать прямо противоположные шаги», - попытался он оправдаться перед руководством других союзных стран.
Вызвано это было тем, что на предыдущем заседании ЕАЭС, по сообщениям армянских СМИ, возникло немало разногласий. Это косвенно подтвердил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Споры по содержательным вопросам в рамках ЕАЭС возникают постоянно… И на последнем нашем мероприятии в Ереване мы достаточно долго спорили и по содержательным вопросам, и по двусторонним вопросам», - признался глава правительства РФ в интервью «Россия 24».
И хотя Медведев подчеркнул, что «споры – это нормально», о проблемах между союзными странами говорят и цифры. По итогам первого квартала нынешнего года Армения в отношениях с Россией имеет снижение экспорта и импорта. В начале 2018 года товарооборот с Россией составлял 29%, а в этом году – всего 11%. как пишет армянское издание «Паст» (Факт) в основе сокращения товарооборота между Арменией и Россией лежат не только экономические факторы. Но, как бы то ни было, это прежде всего констатация того, что после революции в Армении экономический рост существенно затормозился.
Однако есть еще более важная проблема, утверждает «Паст». Не секрет, что Россия в основу своих отношений с различными государствами ставит геополитический фактор. Это происходит даже в тех случаях, когда в результате страдает экономика. Если товарооборот между Арменией и Россией сокращается, то в Москве присутствует явное недоверие к армянским властям. Именно эту основную проблему команда Никола Пашиняна пока не может решить.
Еще одной серьезной проблемой армяно-российских отношений является цена на импортируемый российский газ. В этом вопросе существует, как минимум, неопределенность, даже если почти каждый день представители официального Еревана заявляют, что в ближайшем будущем тарифы на газ не увеличатся. Апрельский визит Медведева в Ереван не внес ясность и в этот вопрос.
«В данном вопросе также необходимо политическое решение. Но оно может быть принято, если между властями Армении и России сформируются действительно партнерские отношения. То есть если в Москве будут доверять команде Никола Пашиняна», - считает армянское издание.
По мнению же российского политолога Александра Федюшина, у России много инструментов влияния на Армению, и по всем параметрам и при любых раскладах Ереван должен держаться Москвы, иначе ему придется самостоятельно иметь дело с Турцией и Азербайджаном.
«И сколь-нибудь ответственный руководитель, независимо от политических убеждений и геополитический направлений, должен придерживаться плотного сотрудничества с Россией. Однако в том-то и дело, что Пашинян вовсе не из таких - и какие у него цели, пока никто не знает. Поэтому в Москве не очень-то ему доверяют и экономические показатели объема торговли между РФ и Ереваном наглядно это показывают», - сказал он haqqin.az.
Так что Москва не собирается, несмотря на громкие заявления Пашиняна о независимом курсе страны, выпускать Армения из-под своего контроля. А нынешние декларации Пашиняна о действенности ЕАЭС - свидетельство, что он наконец уразумел, что Москва не намерена отказываться от Армении и дилетантские попытки новой армянской власти лавировать между интересами Запада и России закончатся для нее плохо.