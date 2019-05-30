Россияне говорят о проблемах между Россией и Арменией

На саммите в Астане в честь пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал развивать и расширять союз пяти постсоветских стран, заявив, что «ЕАЭС планомерно развивается, открывая все новые возможности для бизнесов и экономик наших стран». То есть громогласно признал эффективность и привлекательность союза.

Между тем не кто иной, как Пашинян не единожды называл ошибкой присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу. Еще в бытность депутатом он голосовал против присоединения Армении к ЕАЭС, а не далее, как два года назад фракция «Елк» (что и означает «выход»), в которой Пашинян был лидером, инициировала обсуждение выхода страны из объединения. Он тогда заявил, что «Армения вступила в Союз «не добровольно, а вынужденно».

Однако став во главе армянского государства, Пашинян стал гораздо более осторожен в своих высказываниях и действиях и даже дал понять, что пока не собирается торпедировать Евразийский союз изнутри. «Если мы считаем, что это неправильное решение, это не значит, что для исправления ошибки нужно делать прямо противоположные шаги», - попытался он оправдаться перед руководством других союзных стран.

Вызвано это было тем, что на предыдущем заседании ЕАЭС, по сообщениям армянских СМИ, возникло немало разногласий. Это косвенно подтвердил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Споры по содержательным вопросам в рамках ЕАЭС возникают постоянно… И на последнем нашем мероприятии в Ереване мы достаточно долго спорили и по содержательным вопросам, и по двусторонним вопросам», - признался глава правительства РФ в интервью «Россия 24».

И хотя Медведев подчеркнул, что «споры – это нормально», о проблемах между союзными странами говорят и цифры. По итогам первого квартала нынешнего года Армения в отношениях с Россией имеет снижение экспорта и импорта. В начале 2018 года товарооборот с Россией составлял 29%, а в этом году – всего 11%. как пишет армянское издание «Паст» (Факт) в основе сокращения товарооборота между Арменией и Россией лежат не только экономические факторы. Но, как бы то ни было, это прежде всего констатация того, что после революции в Армении экономический рост существенно затормозился.

Однако есть еще более важная проблема, утверждает «Паст». Не секрет, что Россия в основу своих отношений с различными государствами ставит геополитический фактор. Это происходит даже в тех случаях, когда в результате страдает экономика. Если товарооборот между Арменией и Россией сокращается, то в Москве присутствует явное недоверие к армянским властям. Именно эту основную проблему команда Никола Пашиняна пока не может решить.