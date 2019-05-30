В Армении начали расследование апрельской войны

Комиссия по расследованию событий в апреле 2016 года в Карабах е создана в парламенте Армении, сообщает «Спутник-Армения».

«По обращению и требованию 47 депутатов Национального Собрания Армении на правовой основе создана комиссия с целью расследования обстоятельств военных действий в апреле 2016 года», - сказал спикер Арарат Мирзоян в ходе заседания 31 мая.

Согласно регламенту, обязанности по расследованию будут возложены на постоянную комиссию парламента по обороне и безопасности.

20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пришло время создать парламентскую комиссию по расследованию всех обстоятельств апрельской войны 2016 года.