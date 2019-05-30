Европарламент взяли в руки националисты

Заур Расулзаде 18:08

Итак, выборы в Европарламент, судьба которых так беспокоила Брюссель, состоялись, причем с вполне приемлемыми явкой и итогами голосования. «Европейские ценности победили!», - ликуют брюссельские чиновники, еще накануне пребывавшие чуть ли не в панике из-за угроз евроскептиков развалить «изжившую себя организацию». Правда, как написала The Guardian, хотя по сравнению с прошлыми выборами «явка увеличилась, выиграли от этого не традиционно властвующие партии, а альтернативные, к которым относятся крайне правые и зеленые». И теперь, по мнению газеты, «влияние правоцентристских групп уменьшится», что может все же содействовать внутреннему расколу Евросоюза.

Да и другие СМИ подчеркивают, что «ожидаемый мощный всплеск евроскептических настроений не состоялся, однако следует признать, что Европа все же шагнула в сторону увеличения веса националистов в Европарламенте». Предварительные результаты выборов действительно свидетельствуют о том, что две крупнейшие общеевропейские партии – правоцентристская Народная партия и левоцентристские социал-демократы – потеряли большинство. Прогнозы о тотальной победе националистов не оправдались, однако в некоторых странах они победили. Во Франции Национальный фронт получил на один мандат больше, чем коалиция, в которую вошла партия президента Макрона, в Италии победила «Лига» премьера Сальвини, в Венгрии и Польше победу одержали правящие крайне правые партии. Провальными во многих странах оказались результаты социал-демократов: в Германии их обогнали «зеленые», в Чехии они вообще не получили ни одного мандата.

В Европарламенте у социал-демократов всех стран ЕС будет на 41 мандат меньше, чем прежде. Крупнейшая общеевропейская партия, объединяющая традиционных консерваторов, - Европейская народная партия лишилась 42-х мандатов. Самый катастрофический результат из правящих партий показали британские тори: по предварительным данным, они получили четыре места. Европейские выборы в Великобритании, которая пока еще в ЕС, выиграла Партия Брекзита, на втором месте – либеральные демократы, последовательно выступающие против выхода страны из ЕС. Лидер лейбористов (они заняли третье место) выступил с заявлением о необходимости повторного референдума. Того же требуют либдемы и «зеленые». Глава Партии Брекзита Найджел Фарадж, напротив, рассчитывает на место за столом переговоров об условиях брекзита. Так что, хотя в Брюсселе и вздохнули относительно спокойно, многие политологи задаются вопросом, что же ждет Европу после этих выборов. И ответа, как правило, не находят… Как заявил haqqin.az профессор Афинского университета Лукас Цокалис, в Европе произошел электоральный переворот. «Все традиционные партии, которые 70 лет удерживали свое доминирующее положение, потерпели поражение, и этот факт говорит о том, что европейцам надоела нынешняя ситуация. Не исключаю, что подобное состояние может привести к тому, что ЕС просто войдет в зону риска. Ведь не случайно ряд лидеров стран союза во главе с президентом Франции Макроном предлагают идею сужения Шенгенской зоны до меньшего количества стран ЕС. Это, дескать, улучшит охрану границ. В то же время под «избранными» понимаются, в первую очередь, государства, которые активно принимают мигрантов из Азии и Африки. Так что многие страны Восточной Европы могут выпасть из Шенгенской зоны и, вероятно, тема будет обсуждаться уже после выборов в Европарламент. Судя по всему, решающее слово будет за Германией. Свобода передвижения в Шенгенской зоне для европейцев является символом свободы и самой большой ценностью, а евроскептики могут своей политикой нанести вред самой идее Евросоюза», - считает греческий политолог.

Польский аналитик профессор Томаш Гроссе также отмечает глубинные изменения в крупнейшей международной организации. До сих пор главное деление в Европейском парламенте, указывает он, проходило по известной парадигме – левые и правые, характерной и для ситуации в национальных парламентах многих стран. Но теперь монополии традиционных партий пришел конец - евроскептические настроения отмечаются едва ли не во всех странах-членах ЕС. «Существующие до сих пор европейские элиты со старой программой европейской интеграции все чаще вынуждены идти на конфронтацию с новыми группировками, которые по новому определяют векторы евроинтеграции и приоритеты этого процесса. Они предлагают совсем другую политику ЕС во многих областях, что, по их мнению, позволит Евросоюзу избежать очередных кризисов, таких как недавние миграционный или финансовый кризисы», - сказал Гроссе haqqin.az. А эксперт Ева Полак из польского Аналитического центра глобализации и региональной кооперации уверена, что нынешний Европарламент может подорвать многие инициативы, в том числе и программу «Восточное партнерство». «Дело в том, - сказала она haqqin.az, что евроскептики не хотят расширения Европы, они вообще не желают иметь дело со странами Восточной Европы, не говоря уже о ее соседях. Поэтому таким странам, как Украина или Грузия, будет трудно убедить нынешний Европарламент в пользе их принятия в ЕС». Полак отмечает крайне негативное отношение к расширению ЕС евроскептиков, понимая, что Азербайджану и другим странам «Восточного партнерства» придется иметь дело с новым Европарламентом и «здесь могут быть новые сложности». По мнению же бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса, после выборов в Европарламент проект «Восточное партнерство» не прекратится, несмотря на возможное усиление в Европейском парламенте правых популистов.