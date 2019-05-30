Tpaмп вводит пошлины на все товары из Мексики

Американский лидер Дональд Трамп вводит тарифы в размере 5% на все мексиканские товары. Об этом он сообщил в своем твиттере, пишет «Газета.ру».

Как отмечается, тарифы будут увеличиваться каждый месяц, пока не достигнут 25% к 1 октября.

Уточняется, что такое решение было принято на фоне эмигрантской проблемы. Тарифы сохранятся, пока Мексика не разберется с потоком мигрантов, по заявлению Белого дома.

Согласно новому плану, первые тарифы будут введены 10 июня.