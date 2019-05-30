Мамед Эфендиев 18:27

Азербайджан успешно преодолел обрушившийся на него в 2014 году кризис, экономика страны набирает сегодня новые обороты. С этим соглашаются все как внутри страны, так и за ее пределами. Разница лишь в подходах и оценках. Так, местные власти считают, что экономика страны уже достигла докризисного уровня, и международные рейтинговые агентства должны повысить ее рейтинг на одну ступень. Последние, к сожалению, не спешат, не разъясняя при этом причины. Возможно, сказывается какая-то инерционность системы или слабые доводы властей. Но вот на региональном уровне лед уже тронулся.

Так, расположенное во Франкфурте-на-Майне европейское рейтинговое агентство Expert RA Europe на днях присвоило Азербайджану суверенные кредитные рейтинги «BB+» в национальной и иностранной валюте. Таким образом, европейское рейтинговое агентство подтверждает достаточный уровень кредитоспособности правительства. Причем прогноз по рейтингам отмечается стабильный. Со всем этим легко ознакомиться в информации, опубликованной на сайте агентства. Отметим, что кредитные рейтинги ВВ+, присвоенные Азербайджану, отражают достаточный уровень кредитоспособности, связанной с сильной фискальной позицией страны. Более того, благоприятные цены на нефть значительно улучшили торговый баланс и стабилизировали курс местной валюты. А прогноз «стабильный» означает, что в среднесрочной перспективе существует высокая вероятность сохранения рейтингов. Что же побудило Expert RA Europe поднять рейтинг страны, и насколько все его прогнозы реальны? Объяснить эти шаги европейского агентства легко. Кстати, наиболее лаконично они приводятся в самом отчете агентства. Позитивными факторами для присвоения рейтингов «BB+» агентство считает в первую очередь конкурентоспособность экономики Азербайджана (69-е место по глобальному Индексу конкурентоспособности 4.0, 2018) и профицит внешней торговли на уровне 10% ВВП по итогам 2018 года. Не менее важное значение имеют также реализация энергетических проектов, которые в среднесрочной перспективе могут поддержать рост ВВП и торговый баланс, низкий уровень госдолга (19,4% ВВП по итогам 2018г); профицит госбюджета; низкий уровень безработицы (5% ВВП), рост международных резервов. Фактором, поддерживающим рейтинг, является также наличие в Госнефтефонде активов в размере 40 млрд долларов или 88% ВВП страны, что обеспечивает достаточный финансовый буфер. Отмечает Expert RA Europe и факторы, ограничивающие рейтинг. Первыми такими факторами агентство называет низкий уровень кредитования экономики, который недостаточен для восстановления финансирования частного сектора и медленный процесс дедолларизации. Не забывают европейцы и о умеренном качестве фискальной политики, так как доходы госбюджета в значительной степени зависят от нефтяной промышленности, что требует улучшения фискальной позиции и увеличения ненефтяных налоговых доходов. И, конечно же, отмечают слабую эффективность денежно-кредитной политики в результате высокого уровня долларизации и умеренное институциональное развитие.