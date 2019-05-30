Европа об экономике Азербайджана что нас ждет?
Азербайджан успешно преодолел обрушившийся на него в 2014 году кризис, экономика страны набирает сегодня новые обороты. С этим соглашаются все как внутри страны, так и за ее пределами. Разница лишь в подходах и оценках. Так, местные власти считают, что экономика страны уже достигла докризисного уровня, и международные рейтинговые агентства должны повысить ее рейтинг на одну ступень. Последние, к сожалению, не спешат, не разъясняя при этом причины. Возможно, сказывается какая-то инерционность системы или слабые доводы властей. Но вот на региональном уровне лед уже тронулся.
Так, расположенное во Франкфурте-на-Майне европейское рейтинговое агентство Expert RA Europe на днях присвоило Азербайджану суверенные кредитные рейтинги «BB+» в национальной и иностранной валюте. Таким образом, европейское рейтинговое агентство подтверждает достаточный уровень кредитоспособности правительства. Причем прогноз по рейтингам отмечается стабильный. Со всем этим легко ознакомиться в информации, опубликованной на сайте агентства.
Отметим, что кредитные рейтинги ВВ+, присвоенные Азербайджану, отражают достаточный уровень кредитоспособности, связанной с сильной фискальной позицией страны. Более того, благоприятные цены на нефть значительно улучшили торговый баланс и стабилизировали курс местной валюты. А прогноз «стабильный» означает, что в среднесрочной перспективе существует высокая вероятность сохранения рейтингов. Что же побудило Expert RA Europe поднять рейтинг страны, и насколько все его прогнозы реальны?
Объяснить эти шаги европейского агентства легко. Кстати, наиболее лаконично они приводятся в самом отчете агентства. Позитивными факторами для присвоения рейтингов «BB+» агентство считает в первую очередь конкурентоспособность экономики Азербайджана (69-е место по глобальному Индексу конкурентоспособности 4.0, 2018) и профицит внешней торговли на уровне 10% ВВП по итогам 2018 года. Не менее важное значение имеют также реализация энергетических проектов, которые в среднесрочной перспективе могут поддержать рост ВВП и торговый баланс, низкий уровень госдолга (19,4% ВВП по итогам 2018г); профицит госбюджета; низкий уровень безработицы (5% ВВП), рост международных резервов. Фактором, поддерживающим рейтинг, является также наличие в Госнефтефонде активов в размере 40 млрд долларов или 88% ВВП страны, что обеспечивает достаточный финансовый буфер.
Отмечает Expert RA Europe и факторы, ограничивающие рейтинг. Первыми такими факторами агентство называет низкий уровень кредитования экономики, который недостаточен для восстановления финансирования частного сектора и медленный процесс дедолларизации. Не забывают европейцы и о умеренном качестве фискальной политики, так как доходы госбюджета в значительной степени зависят от нефтяной промышленности, что требует улучшения фискальной позиции и увеличения ненефтяных налоговых доходов. И, конечно же, отмечают слабую эффективность денежно-кредитной политики в результате высокого уровня долларизации и умеренное институциональное развитие.
Наряду с ограничивающими называются и прямо негативные факторы, влияющие на рейтинг. Это - сильная концентрация экономики на нефтегазовом секторе (38,6% ВВП), что делает экономику уязвимой к изменению цен на углеводороды, сохранение проблем с показателями финансовой устойчивости банковской системы, а также ускорение инфляционных тенденций в 2019 году (по прогнозам агентства инфляция в текущем году будет на уровне 3-5% против 2,3% на конец 2018 года). И ничего нового, как, наверное, обратил внимание читатель, в доводах евроагентства нет, все это не раз отмечалось и в аналитических материалах haqqin.az.
Да и не одинок вовсе Expert RA Europe в своих прогнозах. Такой авторитетный фининститут, как Европейский банк реконструкции и развития ожидает увеличения ВВП Азербайджана до 3,5% в этом году. А в следующем году, как отмечается в отчете ЕБРР, ВВП страны вырастет на 3,3%. По предварительным оценкам, ВВП за первый квартал этого года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только вот прогноз на ближайшую перспективу банк обусловливает ожидаемым увеличением объемов производства в нефтегазовом секторе, оставляя в тени влияние на ВВП ненефтяного сектора.
ЕБРР отмечает, что экономика страны начала восстанавливаться в 2018 году после спада в предыдущие два года. ВВП увеличился на 1,4%, чему способствовали рост цен на нефть и рост добычи и экспорта газа. А ненефтяной сектор продемонстрировал рост на 1,9%. Долларизация кредитов и депозитов снижается, хотя и остается по состоянию на февраль 2019 года высокой - 37,1% и 65%, соответственно. Профицит счета текущих операций увеличился с 4,1% в 2017 году до 12,9% в 2018 году, поскольку поступления от нефтегазового сектора выросли на 37,3 %. Консолидированный бюджет перешел от дефицита в 1,5% в 2017 году к профициту в 5,9% в 2018 году. А инфляция на фоне стабильного обменного курса маната, поддерживаемого ростом цен на нефть, снизилась в среднем с 12,9% в 2017 году до 2,3% в 2018 году.
А ведь ЕБРР – один из ведущих инвесторов в Азербайджане. Он инвестировал около 3,3 млрд евро в различные сектора страны - энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию. И кому, как не европейцам знать все нюансы экономики страны. Именно поэтому, думается, Expert RA Europe и повысило первым рейтинг Азербайджана. И этому шагу, можно уверенно сказать, вскоре последуют и международные рейтинговые агентства – Азербайджан займет достойное место в мировом рейтинговом списке.