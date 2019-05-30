Отдел информации 18:43

Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии организовала благотворительный концерт с участием детей с физическими недостатками. Как передает haqqin.az, на концерте, который был посвящен отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей, под управлением Государственного камерного оркестра пели и играли ученики Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой.

«С этими детьми была проведена кропотливая и одновременно приятная подготовительная работа. Мы подготовили репертуар из песен и музыки местных и зарубежных композиторов. Среди этих детей немало есть очень талантливых, которые отлично исполнили сложные музыкальные композиции”, - сказала Гаджиева haqqin.az. На концерте дети с физическими недостатками от 5 до 10 лет, наряду с детскими песнями исполнили популярные романсы Тофика Кулиева «Сенеде галмаз», Узеира Гаджибекова «Сенсиз», зарубежную детскую песню Twinkle Twinkle Little Star и др.