Дети с физическими недостатками выступили в бакинской филармонии Фото
Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии организовала благотворительный концерт с участием детей с физическими недостатками. Как передает haqqin.az, на концерте, который был посвящен отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей, под управлением Государственного камерного оркестра пели и играли ученики Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой.
«С этими детьми была проведена кропотливая и одновременно приятная подготовительная работа. Мы подготовили репертуар из песен и музыки местных и зарубежных композиторов. Среди этих детей немало есть очень талантливых, которые отлично исполнили сложные музыкальные композиции”, - сказала Гаджиева haqqin.az.
На концерте дети с физическими недостатками от 5 до 10 лет, наряду с детскими песнями исполнили популярные романсы Тофика Кулиева «Сенеде галмаз», Узеира Гаджибекова «Сенсиз», зарубежную детскую песню Twinkle Twinkle Little Star и др.
Целью этого концерта было приобщить больше детей к искусству, развить их творческий потенциал, сформировать их вкус к искусству, любовь к классической музыке, все это в конечном счете повышает у детей культуру и одновременно мотивирует детей с физическими недостатками к большей интеграции в общество.
«Мы часто проводим благотворительные концерты моих учеников в различных концертных залах. На этот раз сцена была в распоряжении так же детей с ограниченными физическими возможностями, которым аккомпанировал профессиональный камерный оркестр. Для детей это была огромная радость», - отметила она.
Гаджиева также выразила благодарность Accessbank за спонсорскую поддержку в проведении благотворительного концерта в Зале камерной и органной музыки.