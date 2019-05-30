Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде выступил с экстренным заявлением. Официальное заявление депутата направлено в редакцию haqqin.az. «Я не призывал к ликвидации Пашиняна на заседании парламента. К сожалению, СМИ исказили мои слова», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня азербайджанские СМИ распространили выступление депутата Айдына Мирзазаде, в котором якобы парламентарий в отместку за убийство комбата азербайджанской армии майора Агиля Омарова призвал снайперов к ликвидации премьер-министра Н.Пашиняна и министра обороны Д.Тонояна.