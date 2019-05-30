США о судьбе «казненных» в Северной Корее дипломатов

США пытаются проверить сообщения южнокорейских СМИ о казнях высокопоставленных чиновников из Северной Кореи после безрезультатной встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине, его слова передает Reuters.

«Мы видели сообщение, на которое вы ссылаетесь. Мы делаем все возможное, чтобы это проверить. Мне нечего добавить к этому на сегодняшний день», — сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции.

Отметим, что ранее 31 мая южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщила о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по делам США Кима Хек Чхоля после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По информации издания, вместе с Чхолем казнили еще четырех сотрудников МИД. Источник газеты сказал, что казнь состоялась в марте на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна. Газета также сообщает, что после саммита США и Северной Кореи младшая сестра Ким Чен Ына, первый заместитель отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон была помещена под домашний арест, а переводчик северокорейского лидера - в исправительный лагерь за «подрыв авторитета».