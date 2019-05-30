Заявление Трампа обрушило рынки

Торги на фондовых рынках США закрылись падением основных индексов после заявления американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Мексики, сообщает ABC News.

Ранее стало известно, что Трамп вводит тарифы в размере 5% на все мексиканские товары начиная с 10 июня. Тарифы сохранятся и будут увеличиваться постепенно вплоть до 25%, пока Мексика не разберется с потоком мигрантов.

Согласно последним данным, индекс Dow Jones упал на 1,13% - до 24,901 пункта. Помимо этого, индекс Nasdaq снизился до 1%, а S&P потерял 1,2%.