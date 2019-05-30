В Туркмении открыли охоту на мастеров тату

В Ашхабаде начались рейды против тату-мастеров, пишет агентство «Фергана» со ссылкой на «Радио Азатлык».

Как заявили источники издания, в последние десять дней полицейские останавливают на улицах, разыскивают в кафе и спортзалах людей с татуировками. Их спрашивают, где они сделали эти рисунки.

Что конкретно делают с выявленными мастерами, не уточняется. Подчеркивается, что проблемы возникли даже у элитных тату-салонов, которые принадлежат чиновникам либо связанным с властью бизнесменам.

Все существующие в Туркменистане запреты подобного рода (принудительное сбривание бород, отправка на штрафстоянки темных автомобилей) никак не обосновываются законодательно. Силовики и чиновники обычно поясняют лишь, что выполняют «распоряжение сверху».