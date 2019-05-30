Решение Индии приобрести зенитно-ракетные системы С-400 дальнего действия у России будет иметь серьезные последствия для оборонных связей США и Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Дональда Трампа.

Чиновник обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась с Турцией: «Вы можете видеть, какой серьезный диалог происходит на эту тему с нашим союзником по НАТО — Турцией. И столь же серьезная озабоченность будет выражена, если Индия продолжит процесс приобретения С-400».

Ранее сообщалось, что Индия приобретет С-400 «Триумф» у России на 5,43 миллиарда долларов. Согласно условиям договора, комплексы будут поставлены в Индию в течение пяти лет. Нью-Дели пошла на заключение контракта с Россией, несмотря на угрозы США ввести санкции против Индии при покупке у России вооружения. Аналогичное предупреждение Вашингтон выносил ранее Анкаре.