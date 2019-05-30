Талибы захватили уезд на границе с Туркменией

Боевики движения «Талибан» захватили уезд Бала Мургаб в провинции Бадгис, который граничит с Туркменией. Как сообщает TOLOnews, талибы выбили правительственные силы из уезда менее чем за сутки.

В результате боев погибли по меньшей мере десять сотрудников сил безопасности. О потерях среди боевиков не уточняется.

Зиауддин Аказай, член парламента от провинции Бадгис, заявил, что управление полиции Бала Мургаб, главный базар уезда и здание местной администрации захвачены талибами. По его словам, правительственные силы контролируют только военную базу на окраине районного центра.

В последний раз Бала Мургаб подвергся нападению талибов в марте-апреле этого года и находился в осаде более двух недель. Тогда погибли более двух десятков афганских силовиков и около 30 пропали без вести.