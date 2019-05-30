Зеленский назначил себя главой Совбеза и уволил людей Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) соратников экс-президента Петра Порошенко. Документ опубликован пресс-службой украинского лидера.
Согласно информации, из состава Совбеза выведены экс-глава администрации Порошенко Игорь Райнин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.
Сам же Зеленский стал председателем СНБО.