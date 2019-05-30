Посол Массари: Италия - главный торговый партнер Азербайджана

Товарооборот между Азербайджаном и Италией за последний год достиг шести миллиардов евро, сказал посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари на мероприятии по случаю 73-й годовщины провозглашения Итальянской Республики, передает Trend.

Говоря об экономическом сотрудничестве между двумя странами, А.Массари особо подчеркнул проект Трансадриатического газопровода (TAP): "Реализация проекта TAP идет по графику. Строительство микротуннеля в рамках проекта завершено в апреле. Азербайджанский газ по этому трубопроводу будет транспортирован в Европу с 2020 года".

В свою очередь принимавший участие в мероприятии министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что итальянские компании вложили 596 миллионов долларов в нефтегазовый сектор Азербайджана.

"Италия является важной страной для Азербайджана из-за поддержки позиции страны в нагорно-карабахском конфликте, а также содействия развитию отношений между ЕС и Азербайджаном", - сказал П.Шахбазов, отметив при этом, что объем взаимного товарооборота между двумя странами, а также экспорт из Азербайджана в Италию увеличился за последний год.