Прием в честь президента Польши в Баку Фото

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь главы польского государства Анджея Дуды, сообщает АзерТАдж.

Главы государств выступили на официальном приеме.

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