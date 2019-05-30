Скандал в США из-за спрятанного от Трампа эсминца «Джон Маккейн»

Во время визита в Японию Трамп выступая перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp. Рядом был пришвартован эсминец «Джон Маккейн». На следующий день The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на некие письма, что перед поездкой Трампа в Японию американским военным было поручено убрать корабль из поля зрения главы государства. Отмечается, что в итоге название эсминца закрыли брезентом, а рядом установили баржу, скрывшую его от глаз Трампа.

В США разгорелся скандал из-за сообщений о просьбе Белого дома перед визитом президента Дональда Трампа в Японию спрятать от него эсминец «Джон Маккейн», передает ТАСС.

В связи с этим дочь Маккейна - Меган в Twitter назвала Трампа «ребенком, который всегда будет бояться величия ее отца».

Между тем сам Трамп отрицает, что был в курсе случившегося, и заявляет, что никогда бы так не поступил. Однако отметил при этом, что кто бы ни стоял за этим, он действовал «из лучших побуждений».

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан также отверг свою причастность к этой истории. По его словам, он не обесчестил бы память о Маккейне, и уже поручил разобраться в ситуации.