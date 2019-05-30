Торговая война: Пекин наносит ответный удар Вашингтону

Правительство Китая ввело ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из США на $60 млрд. Пошлины вступили в силу 1 июня в 00:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению комитета по таможенным тарифам Госсовета, пошлины увеличились до 25% в отношении 2493 наименований и до 20% для 1078 товарных позиций. Еще в отношении 974 американских товаров пошлины повысились до 10%. Последняя, четвертая, группа товаров, в которую входит 595 позиций, будет облагаться пошлинами в размере 5%.

Уточняется, что такой шаг был предпринят после того, как США 10 мая повысили пошлины на китайские товары на $200 млрд с 10% до 25%.