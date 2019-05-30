Пашинян оставил министров без заместителей

В пресс-службе правительства Армении отметили, что отставка 26 заместителей министров — следствие структурных изменений в правительстве, согласно которым будут сокращены или реорганизованы некоторые министерства, пишет Коммерсант.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера подписал указ, согласно которому от своих должностей освобождаются 26 человек в ранге заместителей министров.

«В рамках этого в реорганизуемых министерствах заместители министров освобождены от занимаемых должностей. Вслед за этим процессом последуют соответствующие назначения»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отметим, что в результате структурных изменений в составе армянского правительства три министерства — образования и науки, культуры, спорта и по вопросам молодежи — будут объединены в одно ведомство. Минсельхоз войдет в состав минэкономики. Будет создано министерство высоких технологий и военной промышленности — оно будет укомплектовано за счет сотрудников бывшего министерства транспорта и связи. Вторая часть этого ведомства перейдет в министерство территориального управления, куда также войдет министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Также в состав МИД войдет министерство диаспоры.

Без перемен в структуре, но с сокращениями в составе в правительстве останутся минтруда, минздрав, МВД, минфин, минюст, минприроды и минобороны.