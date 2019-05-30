Полада Бюльбюльоглу объявили честью и достоинством России

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Сегодня в Москве в Октябрьском зале Дома союзов состоялась церемония награждения лауреатов премии "Национальное величие" в номинации "Честь и достоинство", лауреатами которой стали видные политические и общественные деятели России и СНГ, представители культуры и искусства, предприниматели и меценаты. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Вестник Кавказа, этой престижной премии удостоен и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

"Мне очень приятно получить эту награду, это общественная награда, которая говорит о нашей дружбе, о наших взаимоотношениях, напоминает нам о том, что мы жили в одной стране, о том, что мы вместе победили фашизм, о том, что мы вместе много чего сделали в этой жизни хорошего. Поэтому я благодарю инициаторов, организаторов, всех тех, кто принимал решение наградить меня, буду стараться с достоинством носить звание лауреата этой премии", - сказал Полад Бюльбюльоглу на церемонии вручения.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Полад Бюльбюльоглу отметил: "...Есть государственные награды, а есть награды, которые вручаются на уровне гражданского общества. Они для меня очень ценны. Это говорит о том, что между Россией и Азербайджаном есть замечательные неразрывные связи, которые выражаются в том числе этой премией. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех, кто принял такое решение, тех, кто организовал сегодняшний замечательный вечер, сказать всем большое спасибо. Я очень рад, что мне вручили такую награду".