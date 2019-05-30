В России главу района задержали за убийство любовницы

В России глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, пишет «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета РФ Евгению Кирюшину.

По данным Telegram-канала «112», Андрей Кулаков подозревается в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, которая работала в Общественной палате Раменского района. Женщина пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, она была задушена, в салоне Mercedes остались ДНК-следы главы района.

Следствие полагает, что жена "узнала о связи мужа и начала оказывать на него давление".

В Следственном комитете отметили, что Кулаков был задержан в пятницу после допроса.