В Италии проснулся вулкан Этна Видео

На итальянском острове Сицилия активизировался вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров, сообщает британский таблоид Daily Express.

Издание отмечает, что у основания юго-восточного кратера на высоте 3 150 метров образовались сразу две эффузивные трещины, которые и стали причиной лавовых потоков. Сейсмическая активность начала расти еще 30 мая.

Вулканологи утверждают, что для жителей близлежащего портового города Катания, расположенного у подножия действующего вулкана, стихийное бедствие угрозы не представляет.

Вулкан Этна высотой 3 295 метров над уровнем моря может "просыпаться" несколько раз в год. За все время своего существования Этна извергалась около 200 раз. Первая документально зафиксированная активность относится к 1226 году до нашей эры. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

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