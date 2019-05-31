На итальянском острове Сицилия активизировался вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров, сообщает британский таблоид Daily Express.

Издание отмечает, что у основания юго-восточного кратера на высоте 3 150 метров образовались сразу две эффузивные трещины, которые и стали причиной лавовых потоков. Сейсмическая активность начала расти еще 30 мая.

Вулканологи утверждают, что для жителей близлежащего портового города Катания, расположенного у подножия действующего вулкана, стихийное бедствие угрозы не представляет.