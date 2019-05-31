В Италии проснулся вулкан Этна Видео
На итальянском острове Сицилия активизировался вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров, сообщает британский таблоид Daily Express.
See Mount #Etna volcano spews lava and ash into the sky#Etna#Italypic.twitter.com/jRtyaZMtBh— The fourth kind (@the4thkindanon) 31 мая 2019 г.
Издание отмечает, что у основания юго-восточного кратера на высоте 3 150 метров образовались сразу две эффузивные трещины, которые и стали причиной лавовых потоков. Сейсмическая активность начала расти еще 30 мая.
Вулканологи утверждают, что для жителей близлежащего портового города Катания, расположенного у подножия действующего вулкана, стихийное бедствие угрозы не представляет.
Eruption of Mount Etna, Sicily, Italy.— Buitengebieden (@buitengebieden_) 31 мая 2019 г.
May 30, 2019
🎥 Biagio Ragonese#etna #eruption #volcano #mountetna @spann @JimCantore pic.twitter.com/zTHLWWAnl2
Вулкан Этна высотой 3 295 метров над уровнем моря может "просыпаться" несколько раз в год. За все время своего существования Этна извергалась около 200 раз. Первая документально зафиксированная активность относится к 1226 году до нашей эры. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.
Today my Etna got noisy❤️❤️🌋#Etna Sub-terminal eruption 30/05/2019 pic.twitter.com/EMph70zpaA— ➰matteopalumbus➰ (@matteo9955) 30 мая 2019 г.