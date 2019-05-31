Лукашенко рассказал, как Беларусь «кинули» после распада СССР

«Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни», — заявил белорусский лидер, отметив, что торговые партнеры «кинули» Беларусь, из-за чего республика недополучила «множество миллиардов».

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме, обратив внимание на то, что Конституция и законы страны всегда исходили из существующих реалий, сообщает БелТА.

«Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в этом отношении — товаров народного потребления и продуктов питания», — сказал Лукашенко, который убежден, что в сложившейся ситуации властям было не до обеспечения прав человека.

«Основное право человека было покушать и одеться, чем я и занимался», — подчеркнул президент.

«Смею вас заверить: демократии и свободы в Белоруссии нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах», — заключл белорусский лидер.