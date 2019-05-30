Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьеру Дмитрию Медведеву щенка алабая.

"Щенок робко подошел к Медведеву и улегся у него в ногах. Российский премьер ласково потрепал собаку по загривку. "Как назовем?" - с улыбкой спросил он Бердымухамедова. Туркменский лидер развел руками, как бы говоря, что выбор клички остается за новым хозяином. Он уточнил, что щенок породы пятнистый алабай", - пишет РИА Новости.

По информации российской прессы, в качестве ответного подарка российский премьер преподнес туркменскому лидеру раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении", 1939 года издания.