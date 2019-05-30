Представительница Азербайджана стала чемпионкой Европы по фехтованию Фото; видео
На чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в болгарском Пловдиве, азербайджанская саблистка Анна Башта завоевала золотую медаль.
На предварительной стадии Анна провела шесть поединков, в которых одержала пять побед. Затем на пути к финалу были побеждены соперницы из Польши, Испании, Венгрии и Беларуси. А в матче за золото представительница Азербайджана одолела итальянку Люсию Лукарини – 15:12.
Отметим, что со сборной Азербайджана по женской сабле сейчас работает Вадим Штурбабин – уроженец Баку, заслуженный тренер Украины, сын известного бакинского специалиста Валерия Штурбабина.
А личным тренером Анны Башты является Александр Пантелеев из Санкт-Петербурга, который работает в паре с еще одним бакинцем Александром Страшкиным.
Это уже второй серьезный успех азербайджанского фехтования за последнее время. В апреле в польском Торуне на молодежном чемпионате мира азербайджанский шпажист Руслан Гасанов стал бронзовым призером.