В Украине изменят русские фамилии

"Российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий", - говорится в сообщении.

Так, согласно новым правилам, фамилия Донской на украинском будет передаваться как Донський, фамилия Трубецкой будет писаться как Трубецький.

"Как исключение остается Лев Толстой", - отмечается в сообщении.

Лингвистические новшества рекомендуется использовать "во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи".

Среди основных нововведений написание слов греческого происхождения с буквосочетанием th. Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т.д.