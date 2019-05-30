В Украине изменят русские фамилии
Украинский институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новых правил украинского правописания, согласно которому некоторые российские фамилии будут писаться иначе, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).
"Российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий", - говорится в сообщении.
Так, согласно новым правилам, фамилия Донской на украинском будет передаваться как Донський, фамилия Трубецкой будет писаться как Трубецький.
"Как исключение остается Лев Толстой", - отмечается в сообщении.
Лингвистические новшества рекомендуется использовать "во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи".
Среди основных нововведений написание слов греческого происхождения с буквосочетанием th. Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т.д.