В Турции граждане Грузии попались на магазинных кражах

Согласно информации, в районах Чанкая и Енимахалле совершались кражи дорогостоящей одежды из магазинов. В ходе проведенного расследования сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, что позволило установить личности подозреваемых. Ими оказались граждане Грузии.

Полицейские установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В ходе обыска в их квартирах было обнаружено большое количество похищенных вещей и наличные деньги. Также найдены приспособления, используемые преступниками для беспрепятственного прохождения специальной рамки на выходе из магазинов.