Белый дом не стал комментировать, одобрил ли Трамп предложение Эрдогана

Белый дом не стал подтверждать информацию турецких СМИ о том, что президент Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для решения спора по поставкам российских С-400, передает ТАСС.

Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. До этого Турция также заказала у США партию бомбардировщиков F-35. США неоднократно выступали против закупки Турцией российского вооружения. В частности, угрожали прекратить обучение турецких военных летчиков пилотированию американских истребителей-бомбардировщиков F-35.