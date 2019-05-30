Трамп объявит о походе на второй срок
Президент США Дональд Трамп сделает объявление о намерении переизбираться на второй срок 18 июня в городе Орландо (штат Флорида), передает ТАСС.
I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.
"Я объявлю о своем намерении переизбираться вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майклом Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо", - написал американский лидер, отметив, что на мероприятие можно купить билет, и прикрепил к своей записи ссылку, по которой его можно приобрести.
В ноябре 2018 года Трамп подтвердил, что вице-президент Майкл Пенс будет баллотироваться с ним на второй срок в 2020 году.
От Республиканской партии в президентской гонке пока участвуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.