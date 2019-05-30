Трамп объявит о походе на второй срок

Президент США Дональд Трамп сделает объявление о намерении переизбираться на второй срок 18 июня в городе Орландо (штат Флорида), передает ТАСС.

"Я объявлю о своем намерении переизбираться вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майклом Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо", - написал американский лидер, отметив, что на мероприятие можно купить билет, и прикрепил к своей записи ссылку, по которой его можно приобрести.

В ноябре 2018 года Трамп подтвердил, что вице-президент Майкл Пенс будет баллотироваться с ним на второй срок в 2020 году.

От Республиканской партии в президентской гонке пока участвуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.