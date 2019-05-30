Вашингтон заявил о близком крахе экономики Ирана

Иран является центральной причиной проблем на Ближнем Востоке, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, подчеркнув, что цель Вашингтона – «договориться о новой сделке», которой США добиваются через санкции.

«Иранская экономика близка к краху», – передает слова Болтона ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.