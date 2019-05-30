В результате стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич погибли 11 человек. Сам стрелок мертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местной полиции.

"На этот момент могу сказать, что у нас многочисленные раненые и многочисленные погибшие, 11 человек погибли. Еще шесть раненых были доставлены в больницы", - сказал глава полиции города Джим Сервера.

Он не стал говорить об их состоянии и отказался назвать имя нападавшего. По его словам, стрелок вошел в здание и сразу открыл стрельбу. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка.

"Подозреваемый мертв", - уточнил шеф полиции.