Стрельба в курортном городе США: 11 человек погибли Видео
В результате стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич погибли 11 человек. Сам стрелок мертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местной полиции.
BREAKING VIDEO: Police responding to possible active shooter situation at Virginia Beach Municipal Center pic.twitter.com/L1ty5eLI02— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 31 мая 2019 г.
"На этот момент могу сказать, что у нас многочисленные раненые и многочисленные погибшие, 11 человек погибли. Еще шесть раненых были доставлены в больницы", - сказал глава полиции города Джим Сервера.
Он не стал говорить об их состоянии и отказался назвать имя нападавшего. По его словам, стрелок вошел в здание и сразу открыл стрельбу. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка.
"Подозреваемый мертв", - уточнил шеф полиции.