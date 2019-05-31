Умер гангстер Фрэнк Лукас

В 1960-х и 1970-х годах Лукас был главным поставщиком героина высокого качества в Нью-Йорк. Его клиентами были знаменитости, ведущие бизнесмены и политики. Он однажды похвастался, что переправлял наркотик из Вьетнама в гробах вместе с телами погибших военнослужащих, зная, что такой груз обычно не досматривается. Некоторое время наркоторговля приносила ему миллион долларов в сутки.

В 1975 году Лукаса схватили и приговорили к заключению сроком в 70 лет. В 1991 году Лукас вышел на свободу. Правоохранительные органы так и не сумели добраться до 50 миллионов долларов, спрятанных на офшорных счетах.

По истории жизни Лукаса в 2007 году был снят фильм «Американский гангстер», главную роль в котором сыграл Дензел Вашингтон. В 2010 году Лукас выпустил мемуары под названием «Настоящий гангстер».