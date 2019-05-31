Паника на рынке: нефть может подешеветь до 30 долларов

На мировых биржах в последние два дня цена нефти резко падает. Как сообщает haqqin.az , 30 мая нефть марки Brent резко потеряла в цене более 6 процентов. Спад продолжился и 31 мая, и по данным бирж на 23:00 пятницы по бакинскому времени, баррель нефти подешевел еще примерно на 5 процентов, упав с февраля этого года до самой низкой точки - 61,85 доллара. Другими словами, за последние два-три дня нефть подешевела почти на 10 долларов за баррель.

Отметим, что в бюджет Азербайджана цена нефти заложена в 60 долларов.

Аналитики отмечают, что столь масштабное снижение цен на нефть на мировых рынках связано с обеспокоенностью резкого падения спроса на нефть на фоне макростатистических показателей США, а также с глобальными торговыми рисками.

На рынках растет обеспокоенность тем, что внешнеторговые риски снизят спрос на нефть. В это же время поступают сообщения об увеличении запасов и добычи нефти в США. А это может привести к еще большему снижению стоимости нефти.

Инвесторы с тревогой наблюдают за торговой войной между Китаем и США. Ибо если из-за влияния этой войны в китайской экономике произойдет спад, спрос на нефть может упасть. Инвесторов также пугают угрозы президента США Дональда Трампа применить торговое эмбарго против Мексики, если поток мигрантов не остановится.

Снижение цен на нефть еще больше ускорилось после раскрытия информации нефтесервисных компаний Baker Hughes и GE Company, по сообщениям которых, на 31 мая число действующих нефтяных скважин в США увеличилось до 800.

По мнению главы российского аналитического центра Alpari Александра Разуваева, цифры о стратегических запасах нефти в США являются краткосрочным фактором, влияющим на нефтяные цены. Главный фактор - торговая война между США и Китаем.