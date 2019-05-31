Масштабная операция ВС Турции в Ираке: уничтожено 22 террориста

В результате операции ВС Турции Pençe («Лапа») на севере Ирака нейтрализовано еще три террориста. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

С начала операции с 27 мая в целом уничтожено 22 боевика.

В ходе операции накануне в укрытиях террористов в районе Хакурк на севере Ирака обнаружено 12 коробок с боеприпасами, 15 противотанковых ракет, 15 ракетных установок, семь коробок с патронами (2,8 тысячи штук) для автоматов АК-47.

Ведомство также опубликовало в Twitter фото обнаруженных боеприпасов и ракетных установок.