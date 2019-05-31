Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон

"Во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах", - пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, приглашение от президента США Зеленский получил в пятницу, 31 мая, а визит может состояться после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.