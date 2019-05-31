В Ереване начались протесты против Пашиняна: идут аресты
Члены общественной организации «Адеквад» организовали сегодня в Армении акции протеста против действующего премьера республики Никола Пашиняна, передает Интерфакс.
Ход акции транслировался утром в фейсбуке организации.
Протестующие нанесли граффити с хештегом "#SutNikol" (Лживый Никол) на асфальте центральных улиц Еревана и 12 других городов.
«Нашу сегодняшнюю акцию мы называем "Рождение лжи", в честь дня рождения Пашиняна (сегодня, 1 июня, премьер Армении отмечает свое 44-х летие)», - отметили организаторы.
Позднее они сообщили, что в акциях принимали участие 80 человек, 29 из которых были задержаны.