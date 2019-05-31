Взрыв на оборонном заводе в России: есть раненые видео; обновлено 15:50
Число пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске выросло до 27, состояние одного тяжелое, судьба двоих неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
* * *15:11
Девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести в результате взрывов и пожара на заводе «Кристалл» в российском городе Дзержинск. Об этом сообщает РИА Новости.
Отметим, что сегодня произошла серия взрывов и пожар в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл».
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В цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремел мощный взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) 1 Haziran 2019
По его словам, масштабы происшествия и информация о пострадавших уточняются.
«Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ», - сказал собеседник агентства.
Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется, добавил он.