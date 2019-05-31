Число пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске выросло до 27, состояние одного тяжелое, судьба двоих неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести в результате взрывов и пожара на заводе «Кристалл» в российском городе Дзержинск. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что сегодня произошла серия взрывов и пожар в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл».

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В цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремел мощный взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.