Завтра в Баку будет жарко

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет преобладать умеренный южный ветер, сообщили haqqin.az. в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшеронском полуострове составит 20-22, днем 28-33 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 30-32 тепла.

Атмосферное давление будет 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные осадки. Есть вероятность грозы и града. Утром местами туман. Скорость западного ветра временами усилится.