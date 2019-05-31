Эйнулла Фатуллаев 14:21

Недавние события вокруг азербайджанской диаспоры в Москве обязали нас вновь вернуться к одной из самых тревожных, если не сказать судьбоносных проблем национальной повестки дня – судьбе наших соотечественников в России. Когда речь заходит об азербайджанской диаспоре как отдельной социополитической категории, то, несомненно, в первую очередь подразумевается многомиллионная азербайджанская община в России. На протяжении последних лет как самим российским азербайджанцам, так и сочувствующим из Баку все же не удалось решить главную задачу – добиться интеграции наших соотечественников в единой и влиятельной организации. А ведь Россия не только главенствующий политический союзник и важнейший экономический партнер Азербайджана, но и гарант довольно хрупкой системы региональной безопасности. И от влияния диаспоры зависит не одна судьба азербайджанцев, разбросанных по необъятным просторам великой державы, но и умонастроения в политической элите и центрах принятия стратегических решений относительно судьбы нашего региона, да и нашей страны. Диаспора – не только социально-этническая и культурологическая, но и, безусловно, политическая целостность людей в инонациональном пространстве. Диаспоральная миссия предполагает в том числе и политическое лоббирование в интересах исторической родины. Однако диаспорообразование в России все еще остается нашей главной головной болью.

История вопроса На заре путинской эпохи, в большей мере благодаря личному вмешательству Гейдара Алиева, властям Азербайджана удалось реализовать главенствующую идею интеграции всех слоев и классов азербайджанцев в России в единой влиятельной организации. Всероссийский конгресс азербайджанцев, который остался в истории примечательной аббревиатурой ВАК, собрал в своих рядах как представителей прогрессивной интеллигенции, так и видных ученых, и, конечно же, прославившихся на весь мир таких олигархов, как Вагит Алекперов, Арас Агаларов, Тельман Исмаилов, Искендер Халилов… Однако прошли годы, и в управленческие коридоры ВАК пробрались деятели бессовестные и безответственные. Конъюнктура, дилетантство и воровство, тривиальная борьба за шальные гранты нанесли непоправимый урон реноме организации, у истоков которой стояли многие выдающиеся российские азербайджанцы. Еще одним гвоздем в гроб ВАК стала и новая политика Кремля в отношении национальных и этнических меньшинств. Российские власти, обеспокоенные усилением лоббистских устремлений соседних государств посредством диаспоральной миссии и во избежание межэтнических противоречий, пересмотрели концептуальную систему отношений с общинами – Кремль сделал ставку на идею реализации национально-культурных автономий. Российские власти, естественно, руководствуясь собственными национальными интересами, попытались максимально ограничить взаимосвязь диаспоральных групп с исторической родиной.

Что дальше? Российские власти закрыли ВАК, как и суверенные диаспоральные организации других стран, предложив заново выстроенную модель национальной политики и взаимодействия с диаспорами в формате национально-культурных автономий. Причем все главы автономий вошли в специальный Совет при президенте России. Кремль плотно привязал к себе все диаспоральные группы, максимально ограничив влияние других государств. Азербайджан, как и другие страны СНГ, эта новая модель не совсем устраивала, поскольку ограничивала возможности манипулирования. Наше поле заметно сужалось. В Баку, как и в Ереване либо Киеве, прекрасно понимали, что в рамках новой модели при возникновении споров или противоречий с российской властью диаспоре будет гораздо сложнее выражать умонастроения исторической родины. Но у Азербайджана, как и у других стран СНГ, выбор невелик. Ведь диаспоральная миссия носит в себе не только политические задачи, но и социальные функции. Ведь, кроме национальных и политических интересов государства, важным приоритетом для нас являются и интересы незащищенных за рубежом азербайджанцев. В большей мере тех азербайджанцев, которые стоят за прилавками на рынках. А недавнее столкновение в Москве азербайджанцев с чеченцами в очередной раз обозначило острую проблему отсутствия диаспоральной самоорганизации. Итак, ВАК ушел, и с этим нам надо смириться. Последнее заявление последнего главы ВАК - видного азербайджанского ученого в Москве Фазиля Гурбанова не оставило место сомнениям: эту организацию уже не восстановить. Но что же предпринимают для воссоздания диаспоры?! Фазиль Гурбанов принимает решение об учреждении новой организации – Конгресса азербайджанцев России. Получается, что мы снова наступаем на те же грабли. Почти с полной уверенностью можно предположить, что российские власти не зарегистрируют и эту организацию. Принимая решение, надо бы проанализировать новую национальную политику Кремля. А заглавные принципы и тезисы новой политики заложены в указе В.Путина «Об утверждении концепции государственной национальной политики» и законе «О национально-культурной автономии». То есть надо раз и навсегда понять, что власти России указали всем диаспорам единственную форму национально-культурного самоопределения – автономии! Что должны были сделать влиятельные и видные азербайджанцы в России, в первую очередь сам Фазиль Гурбанов? Влиться в московскую либо общероссийскую организацию культурной автономии – «АзерРос» и путем демократической, легальной и общественной борьбы взять власть в руки в этой единственно признанной Кремлем диаспоральной организации. Неужели так сложно понять очевидную истину: российские власти не захотят и не допустят появления другой организации.

Мальчики для битья Задаюсь банальным и избитым вопросом: допустим ли мы кого-то в свой монастырь с чужим уставом?! Нет, и еще раз нет. Даже нашего политического союзника Россию. Любая попытка вмешательства в наши внутренние дела будет раздражать и пресекаться. Так почему же мы хотим навязать российским властям свои прихоти и капризы? Если мы указали россиянам определенный нами формат национально-культурного самоопределения – Русскую общину во главе с депутатом Михаилом Забелиным, то российские власти определили для азербайджанцев и других диаспор единственную площадку – автономию. Раздаются упреки и вопросы, мол, нас не устраивают, так сказать, марионеточные руководители этих организаций, а глава «АзерРос» Агададаш Керимов и вовсе породнился с армянами в условиях неугасающего этнического конфликта. Во-первых, межгосударственный и этнический конфликт продолжается вне пределов России. Во-вторых, А.Керимов, как и его армянские родственники, – граждане России, и любое подобное обвинение в адрес этого общественного деятеля квалифицируется как разжигание межнациональной розни. А это уже преступление! Можно и, вероятнее всего, нужно сместить А.Керимова с поста председателя Московской организации. Но ведь не такими варварскими и дикими методами общественной обструкции и ксенофобии, к которым, скажем, призывал депортированный из России журналист Фуад Аббасов. Главная беда азербайджанцев в России – малообразованные, безликие проходимцы, черносотенная гопота, избравшая нишу консолидации диаспоры в угоду своим личным интересам. Такой аферист, как Союн Садыгов, либо прощелыга Фуад Аббасов, претендовавшие на исключительную роль лидерства в диаспоре, – позорное пятно на реноме наших диаспоральных групп.

Проект Фуада Аббасова – «мальчика для битья в телеящике», придуманный российскими спецслужбами, тема отдельной статьи. На протяжении долгих лет этот косноязычный, малообразованный и комичный «журналист» отождествлялся в сознании массового российского телезрителя с азербайджанской полуправдой и неспелыми турецкими помидорами. Холодная война с Турцией после сбитого российского истребителя осталась позади, проект потерял свою актуальность, и бесхозный «турецкий журналист», о котором никто толком и не слышал в Анкаре и Стамбуле, очень скоро нашел удобную стезю на московских рынках. Почему-то в понимании многих наших активистов путь к желудку или карману лежит через диаспору прямиком с московских рынков. Где еще найти такую прочную крышу в виде диаспоральной миссии, если не в Москве?! И вот в условиях абсолютного бездействия известных и популярных в России маститых азербайджанцев, представителей интеллигенции и научного мира, произошла реинкарнация еще одного гротескного московского персонажа. Эскобар и Аль Капоне На лидерство в азербайджанской диаспоре с недавних времен стал претендовать и деятель по имени Фрэнк Аль Капоне. Это не нелепая или забавная шутка, а наша горькая реальность. Что приходит на ум, когда слышишь прозвание Аль Капоне? Конечно же, бутлегерство, сутенерство, гангстеризм и наркоторговля. За этим легендарным мафиози долгие десятилетия охотилась нью-йоркская полиция, искали его и в Италии, ибо еще в молодости Фрэнк успел пролить море крови. Спрашивается, какой политик или общественный деятель в современном мире может взять себе псевдоним Аль Капоне?! В голове не укладывается - как можно избрать своим кумиром головореза из подворотен?! То есть само имя уже говорит за себя – преступления, убийства, кровь и наркотики. Представьте себе, среди азербайджанской диаспоры нашелся такой архиплут, прозвавший себя Фрэнком Аль Капоне. Этот человек в свое время даже претендовал на высшую власть в самом Азербайджане. Появление таких сюрных персонажей в ураганные 90-е не вызывало особого удивление или смятение, всего лишь усмешку, сарказм и понимание, что это знамение эпохи.

Тогда не только площади, но и кабинеты власти были во власти людей из подворотни. Вор в законе приходил к власти в Грузии, продавец арбузами занимал кресло премьер-министра в Баку, аферист Мавродий врывался в залы заседаний Госдумы в России… Многострадальная история 90-х, разукрашенная вот такими плебеями и преступниками, воспитала у нас своеобразное чувство самозащиты, иммунитета на случайных прохожих в большой политике. И вот под занавес, в самом конце 90-х, в Азербайджане появился человек по имени Фрэнк Аль Капоне, заявивший о создании политической партии «XXI век». Журналистам, в том числе и мне, пришлось провести множество расследований, чтобы установить истинное имя этого странного псевдомафиозного воротилы с политическими амбициями. Оказалось, под именем гангстера-сифилитика Аль Капоне скрывался некий Физули Мамедов – уроженец Ордубадского района. И вот этот Капоне-Мамедов приехал в Баку с огромными деньгами. В те времена, впрочем, как и во все неприглядные и ненавистные людям эпохи, столько денег можно было заработать лишь преступным путем. Капоне-Мамедов стал выпускать в Баку первую цветную газету, причем миллионным тиражом, которую раздавали бесплатно на улицах. В ней говорилось, естественно, о единственной надежде и спасении Азербайджана – Аль Капоне, который обещал нашему народу всеобщее благоденствие. Чем-то политическая борьба Мамедова напоминала восхождение в политику славного колумбийского наркобарона, депутата Пабло Эскобара. Аль Капоне-Мамедов, как и Пабло Эскобар, заявлял, что пришел в политику, чтобы спасти бедных… Когда-то Мамедов торговал фруктами в районе «Речного вокзала» в Москве. Но спустя несколько лет российские власти заострили свое внимание на другой торговле Аль Капоне. Выяснилось, что лидер партии следующего века оказался простым наркоторговцем. Конечно же, о масштабах Эскобара торговцу фруктами было и не мечтать, но после проведенных за решеткой нескольких лет новоявленный Капоне все же вышел на свободу. И попросил журналистов больше не называть его по имени босса итальянской мафии... На сей раз он пытался предстать в образе невинного младенца – Физули Мамедова. Под этим именем он и вышел в свет. Во второй раз. Конечно же, вся азербайджанская общественность благополучно позабыла о злой и неуместной шутке с реинкарнацией Аль Капоне. Что не случается в наши бредовые и абсурдные времена? Но вот буквально в прошлом году в Баку снова всплыл человек по имени Физули Мамедов. Неужели тот самый Аль Капоне?! Он самый. Как и 20 лет назад, он вторгся на бакинский политический рынок с миллионами. У него снова много денег. И он снова раскидывает эти деньги направо и налево. При этом, похоже, Мамедов больше не торгует фруктами. Нет никакой информации о новых источниках его доходов. Между тем он запросто тратит в Баку миллионы, а может, и десятки миллионов. Причем на благотворительность. С чего бы это?! Неужели снова вспомнил заветы и помыслы Эскобара о нищих в Колумбии, пардон, в Азербайджане?!