Так, в Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета поступила оперативная информация о том, что Мамедов Шахмирза Хилал оглу собирается реализовать крупную партию наркотиков, которая незаконно попала в Азербайджан из Ирана, и которую он хранит в своем автомобиле Mercedes-Benz в поселке Бакиханова.

В ходе оперативных мероприятий на основании данной информации был остановлен автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились Мамедов Шахмирза Хилал оглу и Рустамов Намик Хафиз оглу. Автомобиль был досмотрен. В ходе досмотра в машине были обнаружены пакеты с наркотиками: два целлофановых пакета с терьяком, общим весом 997,3 грамма и два пакета с героином, общим весом 999,1 грамма. В ходе личного досмотра у Ш.Мамедова были обнаружены и изъяты складной нож, использованный шприц и стеклянная колба, а у Н.Рустамова – один складной нож.

По факту проводится расследование.