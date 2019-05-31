Король Салман: «Мы против изменения статуса Иерусалима»

Саудовская Аравия выступает против любых действий, наносящих ущерб историческому статусу Иерусалима. Об этом сказал король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз на открытии 14-го внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мекке, передает «Анадолу».

По его словам, палестино-израильский конфликт продолжит оставаться приоритетным вопросом для Эр-Рияда до реализации Арабской мирной инициативы и восстановления законных прав палестинцев.

Король также выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за вклад в работу ОИС во время председательства в организации в 2016-2019 годах.

В регионе вновь активизировались террористы. На прошлой неделе была совершена атака на нефтепровод в Саудовской Аравии и провокация против четырех сухогрузов в территориальных водах ОАЭ, отметил бин Абдель Азиз.

Король также сообщил, что мусульмане составляют большинство в числе мигрантов, бежавших из своих стран из-за войн, нестабильности и плохих условий жизни.

Бин Абдель Азиз отметил необходимость реструктуризации и расширения ОИС для более эффективной борьбы с региональными и международными проблемами.

В саммите ОИС приняли участие главы государств и правительств около 40 стран.