В России пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ЧП произошло в 14:57 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем — Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.

По данным СКЖД, водитель КамАза выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер – Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Из-за столкновения грузовик загорелся. По словам представителя экстренных служб, горел также один из вагонов.

По предварительным данным, пострадал один человек — водитель КамАза. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

СКЖД предупреждает о возможных задержках поездов.