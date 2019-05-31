Государственное агентство жилищного строительства в связи с Международным днем защиты детей провело сегодня праздничное мероприятие для ребят, проживающих в комплексе социального жилья Ясамал.

Выступления героев сказок, мультфильмов и веселых клоунов создало по-настоящему праздничную атмосферу.

Государственное агентство жилищного строительства, реализуя любой проект, никогда не забывает об интересах детей. В жилищном комплексе Ясамал созданы все условия для того, чтобы досуг детей был веселым и интересным. В городке построены экологически чистые и просторные детские площадки, игровые зоны, где установлены различные аттракционы и качели.

Государственное агентство жилищного строительства поздравляет всех детей страны с Международным днем защиты детей и желает им счастливого будущего.