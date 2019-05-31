На Бакинском бульваре молодой человек бросился в море

Сегодня вечером в 17:30 на территории Приморского национального парка молодой человек бросился в море, пытаясь покончить с собой, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, друзья парня пытались его спасти и тоже бросились в море. Однако им не удалось вытащить его, они тоже стали тонуть. Двоих молодых людей достали из воды живыми, а парень, бросившийся в воду первым, погиб.

Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров сообщил haqqin.az, что двое молодых людей доставлены в Клинический медицинский центр.