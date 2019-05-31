Вчера днем в Саатлинском районе жительница села Деде Горгуд 73-летняя Умлейла Мирзоева совершила самосожжение. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, от полученных ожогов она сегодня скончалась в больнице.

Согласно информации, У.Мирзоева облила себя бензином и подожгла во дворе собственного дома. Члены ее семьи погасили огонь и доставили женщину в Саатлинскую районную больницу, где ей оказали первую помощь. Затем Умлейлу Мирзоеву перевезли в Баку и поместили в Городскую клиническую больницу №5. Несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось.

Стало известно, что инцидент произошел из-за конфликта между Мирзоевой и ее мужем Таптыгом. По словам односельчан, погибшая часто ссорилась с мужем.

Как сообщили корреспонденту haqqin.az в прокуратуре Саатлинского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование.