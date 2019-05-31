Дорогие черные помидоры на прилавках в Баку

О черных, желтых, розовых помидорах, а также о помидорах, цветом и формой напоминающих баклажаны, которыми сегодня всерьез заинтересовались азербайджанские фермеры, haqqin.az рассказал директор института Эльмар Аллахвердиев.

В опытных целях в Научно-исследовательском институте Минсельхоза Азербайджана выращивают черные томаты, и если такая их разновидность обретет популярность у азербайджанского потребителя, ученые готовы развивать их производство. Черные помидоры, впервые выращенные израильскими селекционерами, отличаются от обычных не только цветом, формой, своеобразным вкусом, но еще и высокой ценой.

«Цвет помидоров зависит от качества пигмента в их составе. Сегодня выращивают в основном красные, розовые, бледно-розовые, желтые плоды, но в последнее время на рынке стали появляться и черные. Причем черная разновидность томатов не является генетически модифицированным продуктом, а получена путем селекции», - объясняет директор института.

Красные помидоры содержат никотин, и именно он придает овощам красный цвет. В составе других томатов есть каротин, который при селекции и дает в итоге черную окраску. Эльмар Аллахвердиев отмечает, что сейчас селекционеры получают помидоры любой формы и цвета. Есть, например, помидоры настолько похожие на баклажаны, что понять, какой это овощ, можно только по вкусу.

«В прошлом году несколько азербайджанских фермеров стали выращивать черные помидоры. Они, между прочим, очень полезны, поскольку содержат много витамина С, калия, органических кислот, целлюлозы, минералов, каротина и ликопина, витаминов группы В, антиоксидантов. Черные помидоры благоприятно воздействуют на зрение и вообще на человеческий организм. В целом такие помидоры намного полезнее привычных нам красных», - считает руководитель НИИ сельского хозяйства.

Любое производство, особенно сельскохозяйственное, напрямую зависит от спроса. И формирует спрос не только экспорт, не менее важно, чтобы продукт нашел свою нишу на местном рынке, чтобы он использовался в национальной кухне. Большинство азербайджанских фермеров пока предпочитает выращивать традиционные крупные красные помидоры и категорически против необычных сортов этого овоща.

Однако директор института приводит в пример киви, который еще несколько лет назад не входил в рацион азербайджанцев и не выращивался в стране. Сейчас киви культивируют в нескольких регионах Азербайджана и плод пользуется хорошим спросом на внутреннем рынке. Так что вполне возможно, что в недалеком будущем черные помидоры по достоинству оценят и фермеры, и потребители.

«Черные помидоры станут популярны, если будут использоваться при приготовлении наших национальных блюд. У нас в институте имеются образцы сортов многих экзотических овощей. Есть, например, помидоры неотличимые от баклажанов, а есть и баклажаны, которые не отличить от обычного большого красного помидора», - рассказывает специалист.