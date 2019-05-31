Китай отомстил за Huawei

Отмечается, что поводом для расследования стало обращение Huawei, которая пожаловалась на то, что предназначавшиеся для нее посылки были несколько раз доставлены по неверному адресу. Одна из них, отправленная из Японии, попала в США, другая, из Вьетнама — в одну из азиатских стран.

По словам представителей Huawei, в посылках содержались документы, никаких технологий или важных сведений в них не было.

Ранее главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь сообщил, что власти Китая готовятся ввести ответные меры против американского бизнеса после фактического запрета на деятельность Huawei в США. Позднее стало известно, что в Китае создадут черный список американских компаний.

В середине мая президент США Дональд Трамп своим указом включил в аналогичный список Huawei, которую неоднократно обвиняли в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам.