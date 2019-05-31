Сегодня в Центре Гейдара Алиева в связи с Международным днем защиты детей состоялось праздничное мероприятие для детей шехидов, организованное Министерством транспорта, связи и высоких технологий и общественным объединением по поддержке семей шехидов «Зафар».

В ходе мероприятия министр Рамин Гулузаде встретился с семьями шехидов и пообщался с ними.

Министр заявил, что семьи и дети шехидов всегда в центре внимания возглавляемого им министерства. Рамин Гулузаде пообещал, что такие мероприятия будут проводиться и в будущем.

Члены семей шехидов поблагодарили организаторов за праздник.